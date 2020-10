Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Stadtallendorf/Herrenwald: Widerstand gegen Polizeibeamte, Polizei setzt Pfefferspray ein

Giessen (ots)

Im Rahmen des Einsatzes in Zusammenhang mit dem Lückenschluss der Autobahn 49 kontrollierten Polizeibeamte am Montagmittag (12.10.2020) gegen 12.30 Uhr unmittelbar vor einem militärischen Sicherheitsbereich eine 14-köpfige Personengruppe. Im Zuge der Kontrolle flüchteten ein Mann und eine Frau. Beide versteckten sich in einer nahegelegenen Kuhle und folgten der Aufforderung nicht,aus der Kuhle herauszukommen. Als die Polizei den Mann aus seinem Versteck ziehen wollte, schlug dieser unvermittelt zu und traf einen Beamten mit der Faust im Gesicht. Bei der anschließenden Festnahme kam es zu einem Gerangel und in Folge des Widerstands zum Einsatz von Pfefferspray. Zwei Polizeibeamte erlitten hierbei Verletzungen. Der Angreifer blieb bis auf die Auswirkung des Pfeffersprays unverletzt. Bei ihm und allen durch das Pfefferspray Betroffenen wurden noch vor Ort die Augen ausgespült. Die kontrollierten Personen erhielten nach den polizeilichen Maßnahmen eine Platzverweis, gegen den Mann wurde Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte erstattet.

