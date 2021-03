Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von Elektrokabel

Frankeneck (ots)

Am Dienstagmorgen, den 16.03.21, wurde der Polizei Neustadt/W. der Diebstahl von knapp über 280 Meter Elektrokabel gemeldet, welches auf einer Baustelle in der Beckertaler Straße in Frankeneck gelagert war. Der Tatzeitraum wird von 12.03. bis 15.03.21, demnach über das vergangene Wochenende, vermutet. Die Höhe des Gesamtschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei Neustadt/W. bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise zur Tataufklärung.

