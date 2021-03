Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Mountainbike gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 13.03.2021 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ein, in einem frei zugänglichen Hof, in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestelltes Mountainbike entwendet. Die bislang unbekannten Täter begaben sich in den Hof und entwendeten das nicht gesicherte Fahrrad eines 14 Jährigen. Bei dem Fahrrad handelte sich um ein Mountainbike der Marke Bergamont. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Die Polizei rät Fahrräder immer ordnungsgemäß gegen Diebstahl zu sichern. Sollten sie hinsichtlich der Sicherungsmöglichkeiten Fragen haben, oder sind selbst Opfer eines Diebstahls geworden, wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell