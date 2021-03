Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 16.03.2021 gegen 13:00 Uhr kam es in der Kanalstraße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Die Fahrerin eines Opel befuhr die Kanalstraße und wollte nach links abbiegen. Der Fahrer eines schwarzen Audi kam von rechts, von der Mannheimer Straße und wollte nach links in die Kanalstraße abbiegen. Dabei fuhr er gegen den ordnungsmäßig wartenden Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Das amtliche Kennzeichen und eine Fahrerbeschreibung sind nicht vorhanden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

