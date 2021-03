Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Defektes Rücklicht moniert - Fahrer steht unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.03.2021 gegen 00:05 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw in der Konrad-Adenauer-Straße kontrolliert, weil ein Rücklicht defekt war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 70-jährige Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab zunächst eine Atemalkoholkonzentration von 0,81 Promille. Ein weiterer Test auf der Dienststelle ergab eine geringere Atemalkoholkonzentration. Es blieb jedoch im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Fahrer muss mit einem einmonatigen Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.

