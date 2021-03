Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

(B271/Deidesheim) Bereits am Freitag (12. März 2021) kam es auf der B271 bei Deidesheim (an der neuen Auffahrt in Richtung Bad Dürkheim) gegen 17 Uhr zu einem Unfall, bei dem eine unfallbeteiligte Frau flüchtete. Beim Einfädeln übersah sie einen Ford Fiesta, der stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Hinter dem Ford fuhr ein Citroen, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und in das Heck des Fiesta krachte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro. Die Fahrerin eines weißen Wagens, die durch Ihre Unachtsamkeit die Kollision mit verschuldet hat, fuhr von der Unfallstelle weg. Sie wurde mit 40-50 Jahren und kinnlangen dunkelblonden/bräunlichen Haare beschrieben. An dem weißen Auto soll ein NW-Kennzeichen gewesen sein, mit zwei Nullen in der Zahlenkombination (NW-?? ?00). Hinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

