Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Schlangenlinien mit Pkw unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag den 14.03.2021 gegen 13:00 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Mußbacher Landstraße einen Pkw, der augenscheinlich in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass Alkohol im Spiel sein könnte. Der Atemalkoholtest des 42-jährigen Fahrers ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 42-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

