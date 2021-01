Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Werkstatthalle aufgebrochen und Lackpistolen entwendet

RoggentinRoggentin (ots)

Am 05.01.2021 gegen 07:20 Uhr stellte der deutsche Geschädigte fest, dass in seiner Werkstatthalle in Roggentin eingebrochen wurde und informierte die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme und Begehung des Tatortes wurde festgestellt, dass unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters hineinkamen. Sie entwendeten drei Lackpistolen. Der Sach- und Stehlschaden beträgt 3.200 Euro.

