Innenministerium NRW: Einladung zum Pressetermin: Vorstellung der Kampagne "Mach dein Passwort stark"

Cybercrime-Delikte richten jährlich Schäden in Millionenhöhe an. Um die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren und die Sicherheit im Internet zu erhöhen, startet das Landeskriminalamt NRW in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW, dem Bundesverband der Verbraucher-Initiative e.V., dem eco-Verband der Internetwirtschaft und den Kreispolizeibehörden im Land eine Präventions- und Öffentlichkeitskampagne. Minister Herbert Reul stellt sie vor und erläutert die Hintergründe.

Zeit: Montag, 26. Oktober 2020, 11 Uhr Ort: Landeskriminalamt NRW, Raum Westfalen, Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf

