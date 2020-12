Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Burg-Lichter geklaut

AltenaAltena (ots)

Dreiste Diebe haben am Wochenende zwei der LED-Strahler gestohlen, die die Burg Altena derzeit in farbenprächtiges Licht setzen (Tatort: Fritz-Thomee-Straße 80, Tatzeitraum: 17.12., 19 Uhr, - 20.12., 13:30 Uhr). Hinweise bitte an die Polizei, Tel. 9199-0.

