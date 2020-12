Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw aufgebrochen

KierspeKierspe (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag brachen unbekannte Diebe einen an der Höhenstraße stehenden grauen Renault Laguna eines 45-jährigen Geschädigten auf und die Täter entwendeten aus dem Innenraum diverse Weihnachtsgeschenke. Die Täter hatten zum Diebstahl die seitenscheibe eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

