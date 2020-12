Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am gestrigen Sonntag (11.55 bis 12 Uhr) öffneten unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes an der Knapper Straße und entwendeten eine Umhängetasche mit persönlichen Papieren und Bargeld.

Am Freitagnachmittag, gegen 14 Uhr, stellte ein 84-jähriger Senior den Diebstahl seiner Geldbörse fest. Er war in einem Supermarkt an der Kölner Straße einkaufen gewesen und im Geschäft hatten unbekannte Diebe ihm die Geldbörse aus seinem Einkaufswagen gestohlen.

