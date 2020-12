Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Tankstelle/ Einbruchsversuch scheitert/ Pkw aufgebrochen

IserlohnIserlohn (ots)

In der Zeit vom gestrigen Sonntag, 23 Uhr bis zum heutigen Montag, 21.12., 1.30 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher die Nebeneingangstür einer Tankstelle an der Baarstraße auf. Die Täter stahlen Bargeld und Zigaretten und hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag, 19.12.2020, in der Zeit von 12.30 bis 15.15 Uhr, versuchten unbekannte Einbrecher, eine Terrassentür eines Hauses an der Görrestraße aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug fehl. Die Täter mussten ohne Beute von dannen ziehen.

Unbekannte Täter brachenden am Ohler Weg den Renault Trafic einer 36-jährigen Geschädigten auf und auf und stahlen das im Fahrzeug Befindliche Bargeld. Die Geschädigte stellte den Aufbruch am heutigen Morgen, gegen 4.30 Uhr fest.

