FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Am Mittwoch, den 16.12.2020 rückte der hauptamtliche Löschzug und die Löschgruppe Voerde um 19:46 Uhr in die Lindenstraße aus. In einer dortigen Flüchtlingsunterkunft hatte aufgrund von angebranntem Essen ein Rauchmelder ausgelöst. Die Wohnung wurde kontrolliert und mit einem Hochdrucklüfter belüftet. Der Einsatz konnte um 20:15 Uhr beendet werden.

