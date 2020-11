Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte, Ostberger Straße, 20 jähriger Mann ausgeraubt

SchwerteSchwerte (ots)

Am Samstag den 14.11.2020 gegen 02:00 Uhr wurde ein 20 jähriger Mann aus Fröndenberg in Schwerte auf dem Fußweg zwischen Ostberger Straße und Binnerheide durch drei dunkel gekleidete Personen angegriffen. Nach Schilderung des Geschädigten wurde er ins Gesicht geschlagen und im Anschluß seine Schuhe, Hose und der mitgeführte Rucksack entwendet. Die Täter sollen männlich, ca. 20 Jahre alt sein, alle zwischen 180-190 cm groß, dunkel gekleidet mit Kaputzen auf ihren Köpfen. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Sachdienliche Hinweise zu den Personen oder dem Tathergang nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02303-921-3320 oder 02303-921-0 entgegen. /CP

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell