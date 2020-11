Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Hermann-Osthoff- Straße 9 sieben jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt.

UnnaUnna (ots)

Am Freitag den 13.11,2020 gegen 14:25 Uhr, wurde eine 7 Jahre alter Junge aus Unna mit seinem Fahrrad von einem Pkw einer 66 jährigen Frau aus Unna erfaßt und verletzt. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg in Richtung der Straße Langes Kamp. Im Einmündungsbereich Hermann-Osthoff Straße versuchte er zügig die Straße zu überqueren, ohne auf den weiteren Verkehr zu achten. Die Pkw Führerin befuhr die Hermann-Osthoff-Straße in Fahrtrichtung Süden. Sie hatte den Fußweg fast passiert, als sie einen Knall vernahm und registrierte, dass der Radfahrer ihr ins rechte Heck gefahren ist. Es entstand Personen-/ und Sachschaden. Der Junge wurde leicht verletzt in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. /CP

