Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: 8 Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Mittwoch den 09.12.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu bislang 8 Einsätzen alarmiert. Gestartet wurde mit einer Ölspur in Voerde, gefolgt von einer Tragehilfe am Büttenberg. Im Anschluss wurde eine Ölspur am Büttenberg entfernt und eine Erstversorgung in Oberbauer geleistet. Weiter ging es mit einer Erstversorgung in Voerde und einer Türöffnung in Milspe. Ebenso in Milspe wurde ein Fehlalarm eines Heimrauchmelders abgearbeitet und in Oelkinghausen eine Brandmeldealarm einer Firma bearbeitet. Alle Einsätze wurden von der Hauptwache abgearbeitet, bei dem Heimrauchmelder kam der Löschzug Milspe Altenvoerde zur Unterstützung dazu, bei der Brandmeldeanlage die Löschgruppe Külchen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell