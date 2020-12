Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspur

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Samstag , den 05.12.2020 um 09:40 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Ölspur im Stadtgebiet alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und 4 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. An der Einsatzstelle wurden Warnschilder aufgestellt und die Ölspur an ein Fachunternehmen zur Beseitigung übergeben. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 10:20 Uhr.

