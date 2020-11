Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Samstag für die Feuerwehr Ennepetal

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am 28.11.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:52 Uhr in den Ortsteil Büttenberg zu einem gemeldetem Gasgeruch alarmiert. Im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses war ein Geruch feststellbar. Nach Erkundung konnten Lackierarbeiten als Ursache für den Geruch festgestellt werden. Der Einsatz endete für die Hauptwache und den Löschzug Milspe/Altenvoerde um 08:31 Uhr.

Um 12:41 Uhr wurden die Hauptwache und die Löschgruppen Külchen und Rüggeberg zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in Oelkinghausen gerufen.Die Anlage hatte durch verdampfendes Öl bestimmungsgemäß ausgelöst.Die evakuierten Mitarbeiter konnten nach der Erkundung und Übergabe des Objekts an den Betreiber die Arbeit wieder aufnehmen. Der Einsatz endete für die 13 Einsatzkräfte um 13:45 Uhr.

Um 14:47 Uhr hatte die Feuerwehr Ennepetal gleich 2 Einsätze parallel abzuarbeiten.

Die Löschgruppe Rüggeberg sicherte die Landung eines Rettungshubschraubers im Ortsteil Homberge. Ein Fahrradfahrer war gestürzt und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus der Maximalversorgung geflogen werden.Neben der Feuerwehr waren auch ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen des Ennepe-Ruhr-Kreises im Einsatz. Der Einsatz endete um 15:25 Uhr.

Die Kameraden des Löschzuges Milspe/Altenvoerde und der Löschgruppe Voerde fuhren zusammen mit den Mitarbeitern der Hauptwache in den Ortsteil Esbecke. Es wurde ein Feuer unbekannten Ausmaßes in einem Garten gemeldet. Nach intensiver Suche konnte ein bewachtes Nutzfeuer in Metallkiste festgestellt werden. Der Betreiber des Nutzfeuers kümmerte sich selbstständig um das Ablöschen der Feuerstätte. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden. Der Einsatz endete um 15:08 Uhr.

