Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrgast stürzt, weil Bus abrupt bremsen muss - Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Ortlohstraße ist heute, gegen 10 Uhr, ein Mann in einem Linienbus gestürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Bus in Richtung Quellberg unterwegs. Im Bereich Alte Grenzstraße musste der Busfahrer abrupt abbremsen, weil ein entgegenkommender Autofahrer auf die Alte Grenzstraße abbog. Ein 58-jähriger Fahrgast aus Recklinghausen stürzte dabei und wurde leicht verletzt. Nach dem unbekannten Autofahrer wird gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

