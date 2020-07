Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Seniorin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Humboldtstraße ist am Montag, gegen 14.15, eine Seniorin angefahren und verletzt worden. Nach eigenen Angaben übersah ein 24-jähriger Fahrradfahrer aus Gladbeck in Höhe der dortigen Bushaltestelle die 78-jährige Gladbeckerin. Die Seniorin stürzte und verletze sich bei diesem Unfall. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

