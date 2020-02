Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bredenbeck/59-Jährige schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 59-Jährige Autofahrerin aus Senden bei einem Unfall zugezogen. Sie befuhr am Freitag (21.2.20) die Bauerschaft Bredenbeck in Richtung L844. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie gegen 15.45 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum. Mit einem Rettungswagen kam sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell