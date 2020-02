Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Appelhülsener Straße/Schwarzer Ford Focus beschädigt

Coesfeld (ots)

Wer einen schwarzen Ford Focus in der Nacht auf Sonntag (23.2.20) an der Appelhülsener Straße beschädigt hat, steht derzeit nicht fest. Gegen 4 Uhr hörte eine Zeugin einen lauten Knall. Aufgrund der Spuren hält die Polizei es für möglich, dass der Verursacher auf einem zweirädigen Fahrzeug unterwegs war. Er entfernte sich, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Lüdinghausen bittet weitere Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell