Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Codieraktion der Polizei in Uelzen ++ Termin am: 07.05.19 bei der Polizei ++

Lüneburg (ots)

++ Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Codieraktion der Polizei in Uelzen ++ Termin am: 07.05.19 bei der Polizei ++

Uelzen

"Gutes Wetter - Fahrradzeit!". Sorgen Sie vor und schützen Sie Ihren Drahtesel vor Diebstahl. Auch im Jahr 2019 bietet die Polizei in der Region wieder verschiedene Fahrradcodiertermine an. Mit alt bewährter Technik (einem hochmodernen Codiergerät, sogenannter Nadelprinter) codiert & registriert die Polizei wieder Fahrräder.

Die Codierung erleichtert der Polizei das Aufklären von Fahrraddiebstählen; aber ein weiter wichtiger Aspekt des Codierens ist der Präventionsgedanke, denn ein codiertes Fahrrad schreckt, deutlich nach außen sichtbar, Diebe ab.

Am Dienstag 07.05.19, 13:00 bis 13:00 Uhr, können bei der Polizei Uelzen, An der Zuckerfabrik 6 wieder Fahrräder codiert werden:

Die Codiertermine sind kostenlos. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte Fahrräder, Eigentumsnachweis und Ausweis mitbringen!

... weitere Termine folgen.

Keine Chance für Fahrrad-Diebe - Mit dem Frühling, wenn die Temperaturen steigen und die Räder aus Kellern und Garagen geholt werden, beginnt die Hochsaison der Fahrraddiebe. Und die sind sehr aktiv: In den vergangenen sechs Jahren registrierte die Polizei bundesweit immer mehr als 300.000 Fälle von Fahrrad-Diebstahl. Das Fahrrad vor einem Diebstahl zu schützen, ist also sinnvoll. Wichtig ist allerdings auch die Fahrrad-Daten, wie zum Beispiel die Rahmennummer, zu dokumentieren. So kann die Polizei, sollte sie das gestohlene Rad auffinden, schnell seinem rechtmäßigen Besitzer zuordnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell