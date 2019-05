Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: +++Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dbg./Uelzen für den Zeitraum 30.04.-01.05.2019+++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Der Luftpumpenschläger

Am Dienstag gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei eine ausgeartete Streitigkeit im Hans-Steffens-Weg mitgeteilt. Ein 70-jähriger Mann geriet mit einem 43-jährigen Mann zunächst in einen verbalen Streit. Der Lebensältere fühlte sich schlussendlich bedrängt und schlug mit einer Luftpumpe nach dem Jüngeren. Diesem Schlag konnte der Jüngere noch ausweichen, einem Schlag mit der flachen Hand zum Kehlkopf jedoch nicht.

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Aufgrund zweier Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde ein 38-jähriger Mann aus Lüneburg mit seinem PKW Daihatsu gestern in der Rotenburger Straße angehalten. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass sie vor dem Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. Ein Urinvortest verlief ebenfalls positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lüneburg - Brennende Altpapiercontainer

Auf bislang unbekannte Art und Weise setzten Unbekannte einen Altpapiercontainer auf dem Schulgelände der IGS Kaltenmoor in Brand. Das Feuer breitete sich auf weitere Müllcontainer aus. Durch die Hitze wurde zudem ein direkt angrenzendes Trafohäuschen beschädigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-83062215.

Tellmer - Auseinandersetzungen beim Tanz in den Mai an der Festscheune

Rund um die Festscheune in Tellmer kam es in den Morgenstunden des 1. Mai zu einigen handfesten Auseinandersetzungen. Mehrere Personen wollten sich mit den eingesetzten Securitykräften anlegen. In diesem Zusammenhang kam es zu einigen Körperverletzungen. Die Verursacher der Körperverletzungen wurden mit Platzverweisen belegt.

Lüneburg - Körperverletzung auf einem Parkplatz in der Scharnhorststraße

Am 1. Mai gegen 05:30 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung auf einem Parkplatz in der Nähe eines Tanzlokals. Zunächst wurde ein 24-jähriger Mann aus Bleckede von drei Tätern (männl., 21 und 23 Jahre, 1x unbekannt) geschlagen, zu Boden gebracht dort getreten und mit herumliegenden Ästen auf ihn eingeschlagen. Ein 23-jähriger Streitschlichter kam dem Opfer zu Hilfe und wurde ebenfalls durch die drei Personen angegriffen und verletzt. Zwei Tatverdächtige konnten festgestellt werden. Strafanzeigen wurde gefertigt. Lüchow-Dannenberg

Unbefugte Ingebrauchnahme von Pkw in Lüchow

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Kfz-Halle der Berufsbildenden Schule in Lüchow. Von dort entwendeten sie einen schwarzen Audi A8 zu einer "Spritztour". Im Anschluss wurde das Fahrzeug wieder in die Kfz-Halle zurückgestellt. Am Fahrzeug entstand während der Fahrt erheblicher Sachschaden, vermutlich durch einen Unfall. Wer hat das Fahrzeug in dem Zeitraum gesehen und kann Hinweise zu den Insassen machen? Wer kann Angaben zu einem möglichen Verkehrsunfall machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Brand in Beesem

In den Morgenstunden des 1. Mai setzten bislang unbekannte Täter mehrere gestapelte Holzpaletten auf einer Wiese bei Beesem in Brand und zerstörten dadurch circa 135 Paletten, einen Wassertank und mehrere Holzbretter. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Uelzen

Verkehrsunfall mit Flucht in Uelzen

Am 30.04.19, im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 14:15 Uhr, kommt es zu einer Beschädigung an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Hauenriede in Höhe Hausnummer 98, 29525 Uelzen, geparkten PKW. Beim Vorbeifahren eines derzeit unbekannten Kraftfahrzeuges an den geparkten PKW dürfte es zu einer Kollision der jeweiligen Außenspiegel gekommen sein. Hinweise auf den Verursacher und/oder dessen Fahrzeug sind bitte an das PK Uelzen unter 0581-9300 zu richten.

Verkehrsunfall mit Flucht in Ebstorf

Auch in Ebstorf kam es am 30.04.19, gegen 8:40 Uhr, auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Das verursachende Fahrzeug beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgeparkten Pkw an dessen linken Außenspiegel. Ohne jedoch sein Fehlverhalten anzuzeigen oder den Unfall zu melden, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bzw. den Fahrzeugführer bitte an die Polizei in Ebstorf - Tel.: 05822-960910

Krad vs. Ackerschlepper

Glück im Unglück hatte ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Dahlenburg in Barum auf der Bevenser Straße, als am Dienstag, 30.04.19, plötzlich ein Ackerschlepper aus einer Seitenstraße auf die Hauptstraße auffuhr und dabei den Kradfahrer übersah. Der 53-jährige bremste sofort, stürzte dabei auf die Seite und zog sich hierbei leichte Verletzungen am linken Arm und Bein zu. Eine Kollision konnte durch den Sturz verhindert werden. Der gerufene RTW brauchte vor Ort nicht tätig zu werden. Das Krad war im Anschluß allerdings nicht mehr fahrbereit.

