Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sicherstellung nach Verkehrsunfall

Winterberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf der "Alten Königstraße" in Grönebach wurden drei Menschen verletzt. Ein Auto wurde sichergestellt. Am Sonntag um 16.25 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der "Alten Königstraße" in Richtung Grönebach. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der 24-jährige Winterberger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes. In den Mercedes wurde der 53-jährige Fahrer schwer sowie seine 49-jährige Beifahrerin leicht verletz. Der Winterberger blieb unverletzt, sein 25-jähriger Beifahrer erlitt leicht Verletzungen. Am Auto des Winterbergers stellten die Beamten fest, dass am Fahrwerk manipuliert worden war. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wurde das Auto sichergestellt. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und streute auslaufende Betriebsmittel ab.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell