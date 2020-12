Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Sonntag, den 13.12.2020 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter um 22:09 Uhr in die Feldstraße gerufen. Ein dortiger Patient musste, aufgrund seines Krankheitsbildes, schonend zum Rettungswagen transportiert werden. Nach Beendigung der Unterstützung endete der Einsatz um 22:50 Uhr. Am Montag um 02:53 Uhr rückte der hauptamtliche Löschzug und die Löschgruppen Oberbauer und Voerde zu einer Firma in der Jakobstraße aus. Dort hatte aufgrund eines elektrischen Defektes die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach umfangreicher Erkundung des betroffenen Bereiches konnte die Anlage wieder in Ruhe geschaltet werden und der Einsatz um 04:04 Uhr beendet werden.

