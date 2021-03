Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Anhänger entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 08.03.2021 12:00 Uhr bis 12.03.2021, 16:00 Uhr wurde ein Landwirtschaftlicher Anhänger entwendet, der auf einem frei zugänglichen Gelände neben einem Feldweg in Freinsheim abgestellt war. Der Anhänger der Marke Brantner, ein sogenannter "Drei-Seiten-Kipper", war mit einem Bolzen mit Kette und Vorhängeschluss gesichert gewesen. Bislang unbekannte Täter müssen den Anhänger, vermutlich mit einem Traktor, weggezogen haben. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell