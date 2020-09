POL-PDKL: Die Polizei warnt

Polizeidirektion Kaiserslautern

Erneut musste die Polizei Kusel Anzeigen von Personen aufnehmen, welche im Internet bzw. per Telefon betrogen wurden. Neben dem sog. Enkeltrick wird auch das Phänomen "Gewinnversprechen" von Gaunern versucht. Hierbei werden mehrere Tausend Euro Gewinn zugesagt. In weiteren Kontakten werden die Betroffenen dann animiert, die Kosten für die Bearbeitung zu begleichen. Hier werden verschiedene Methoden angewandt: Geldüberweisung, Kauf von Google-Play Karten, Bitcoins etc. Loyale Lotterien etc verlangen bei Gewinnen keine Bearbeitungsgebühren. Lassen Sie sich von den geschickten Gewinnversprechern nicht animieren, Geld in irgendeiner Art zu geben. Beenden Sie die Gespräche und verweisen etwaig auf eine Anzeige bei der Polizei. Eine weitere Masche ist bei Nutzung von Spieleanbietern im Internet, dass zur Altersverifizierung die Kreditkartendaten einschließlich Security Code eingeben werden sollen. Die Folge ist, dass der Spieler Geld von seinem Konto abgebucht bekommt, ohne einen Gegenwert in Form von Spielberechtigung etc zu erhalten. |pi kus

