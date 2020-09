Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeitsmessungen an der Ölmühle

Ginsweiler (ots)

In Höhe der Ölmühle hat die Polizei am Donnerstagmorgen die Geschwindigkeiten des Verkehrs auf der Landestraße 382 gemessen. In Richtung Reipoltskirchen fuhren 105 Fahrzeuge. Davon waren 20 zu schnell. Bei 19 ist davon die Geschwindigkeit noch mit einer Verwarnung mit Verwarngeld zu erledigen. Ein Fahrer mit gemessenen 87 Kilometern/Stunde bei erlaubten 50 Kilometern/Stunde erhält eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige zugesandt. In Richtung Ginsweiler wurden 102 Fahrzeuge gemessen. Hier ergaben sich lediglich fünf Verstöße, die noch mit Verwarnungen mit Verwarngeld geahndet werden. An dem Kontrollpunkt waren somit rund 12 Prozent der Verkehrsteilnehmer zu schnell gefahren; was zur Folge hat, dass weitere Kontrollen vorgesehen werden. |pilek-AH

