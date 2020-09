Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW kippt auf Feldweg um

Bild-Infos

Download

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochmittag wurde ein 55-jähriger LKW-Fahrer aus dem Donnersbergkreis bei einem Alleinunfall auf einem Feldweg im Bereich Hanauerhof leicht verletzt. Wahrscheinlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr nach rechts in den Graben, so dass sein Kipper auf eine Weide umkippte und sich der geladene Erdaushub dort verteilte. Dabei wurde auch ein Pfosten des Weidezauns beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt, konnte sich jedoch selbst aus dem Führerhaus befreien. Der entstandene Sachschaden wird auf rund fünftausend Euro geschätzt. Nach Zeugenangaben sei der LKW "viel zu schnell" unterwegs gewesen. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell