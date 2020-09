Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Graffitisprayer unterwegs

Bedesbach (ots)

Zwei Hauswände in der Ringstraße wurden im Zeitraum von Dienstag Nachmittag auf Mittwoch Morgen mit goldfarbenem Spray mit "Graffiti" verschmiert. Es entstand an den betroffenen Objekten ein entsprechender Sachschaden an den Gebäudefassaden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kusel unter der Tel.-Nr.: 06381-919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.|pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

Tel: 06381-919-0

Email pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell