Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen in Frankeneck

Frankeneck (ots)

Am Dienstag, den 16.03.21, wurden in der Zeit von 09:30 bis 10:30 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei Neustadt/W. in der Talstraße in Frankeneck Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde mussten 8 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden, wobei der schnellste Verkehrsteilnehmer mit 58 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen wurde.

