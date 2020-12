Polizei Paderborn

POL-PB: UPDATE: Einbruch in Wäscherei- gestohlener Opel wurde aufgefunden

Bad LippspringeBad Lippspringe (ots)

(CK) - Wie gestern berichtet, kam es über die Weihnachtsfeiertage zu einem Einbruch in eine Wäscherei an der Straße An der Weberei.

Dabei entwendeten die Einbrecher auch einen firmeneigenen Opel Morano, der am Gebäude geparkt worden war.

Das Fahrzeug konnte mittlerweile unbeschädigt in der Nähe des Tatorts wieder aufgefunden werden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

