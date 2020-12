Polizei Paderborn

POL-PB: 25-Jähriger läuft vor Auto - schwer verletzt

PaerbornPaerborn (ots)

CK) - Am Sonntagnachmittag (27.12., 14.15 Uhr) befuhr eine 37-jährige Frau aus Hövelhof mit ihrem VW Tiguan die die Husener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Etwa in Höhe der Bushaltestelle "Josefskrankenhaus" lief ein 25-jähriger Mann aus Steinheim direkt vor das Auto der Frau auf die Fahrbahn; dort kam er auf zu Fall.

Bei diesem Unfall wurde der 25-Jährige schwer und die Autofahrerin leicht verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde dem Steinheimer eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wird er nach Abschluss der medizinischen Behandlungen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden.

Am Auto entstand geringer Sachschaden.

