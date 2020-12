Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wäscherei

Bad LippspringeBad Lippspringe (ots)

(CK) - In der Zeit von Heiligabend bis Montagmorgen (24.-28.12.) drangen bislang unbekannte Einbrecher durch Einschlagen einer Fensterscheibe in die Innenräume einer Großwäscherei an der Straße An der Weberei ein.

In den Büroräumen öffneten die Täter teilweise verschlossene Aktenschränke und durchsuchten Schränke und Schubladen. Zudem wurde ein Tresor geöffnet und daraus ein geringer Bargeldbetrag entnommen. Weiterhin entwendete sie einen firmeneigenen Opel Morano, der am Gebäude geparkt worden war. Das Kennzeichen dieses Opels lautet PB-DB 391.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet oder kann sonst Hinweise geben? Wer hat den Opel Morano möglicherweise gesehen?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

