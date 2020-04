Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 26.04.2020 Brand zweier Gartenlauben in Kirchlinde

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in der Straße "Am Wemphof" in Dortmund Kirchlinde wurden am Sonntag um 4:15 Uhr mehrere Gartenlauben durch die Feuerwehr gelöscht. Hierzu setzten die Brandschützer mehrere Strahlrohre sowie einen Schaumangriff ein. Durch die Flammen wurden die Gartenlauben weitgehend zerstört, auch mehrere Bäume sowie eine Oberleitung der Deutschen Bahn waren betroffen.

Im Einsatz waren die Feuerwache 5 (Marten) unterstützt durch die Löschfahrzeuge der Feuerwachen 8 (Eichlinghofen) und 9 (Mengede).

Die Schadenhöhe sowie die Brandursache werden durch die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund

Lagedienst

Detlev Klein

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell