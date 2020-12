POL-PB: 3 Schwerverletzte bei Unfall an der Einmündung Barkhauser Straße/Stemberg

Polizei Paderborn

Am Mittwoch, 23.12.2020, gegen 18:10 Uhr, kommt es an der Einmündung Barkhauser Straße/Stemberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem auf der Barkhauser Straße in Richtung Wewer fahrenden Kleinwagen und einem vom Stemberg auf die Barkhauser Straße einbiegenden Kleinwagen-Transporter. Bei dem Zusammenstoß wird der 36-jährige Fahrer des Kleinwagen-Transporters lebensgefährlich verletzt. Die beiden Insassen (Alter: 57 und 16 Jahre) des anderen Kleinwagens werden ebenfalls schwer verletzt. Die beiden Kleinwagen werden durch den Unfall stark beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen hinsichtlich der Fahrereigenschaft der beiden Insassen des Kleinwagens dauern noch an. Nach Zeugenaussagen soll der Kleinwagen durch seine riskante Fahrweise zuvor aufgefallen sein. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 05251/3060 zu melden.

