Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruch in Werkstatt von motorisierten Zweirädern

Paderborn, Marienloher StraßePaderborn, Marienloher Straße (ots)

Am Freitag, den 25.12.2020, erhielt der Inhaber einer Fahrzeugwerkstatt an der Marienloher Straße um 00:04 Uhr einen Einbruchalarm mitgeteilt. Bei seinem Eintreffen kurz darauf stellte der Inhaber der Werkstatt, in dem auch motorisierte Zweiräder und Quads verkauft werden, ein beschädigtes Fenster fest. Bislang noch unbekannte Täter schlugen die Scheibe mit einem Pflasterstein ein. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell