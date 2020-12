Polizei Paderborn

POL-PB: Brand im Anbau eines Einfamilienhauses in Paderborn

Paderborn, HudewegPaderborn, Hudeweg (ots)

Am Samstag, den 26.12.2020, geriet aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Anbau eines Einfamilienhauses im Hudeweg in Paderborn in Brand. Ein Zeuge bemerkte das Feuer und entschied sofort, die Anwohner zu warnen. Alle Anwohner konnten das angrenzende Haus so unbeschadet verlassen. Das Feuer breitete sich schnell aus und beschädigte auch die Fassade sowie Teile des Daches. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich über die 05251-3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell