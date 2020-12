Polizei Paderborn

POL-PB: Bullifahrer missachtet Vorfahrt von Sattelzug

DelbrückDelbrück (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall mit einem Bulli, einem Sattelzug und einem Pkw auf der B64 sind am Mittwoch zwei Männer schwer verletzt worden.

Ein 20-jähriger VW-Transporter-Fahrer fuhr gegen 11.30 Uhr auf der Straße Walde zur B64, um diese in die Straße Auf dem Busche zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Sattelzuges, mit dem der 57-jährige Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Paderborn fuhr. Der Lastwagen prallte frontal gegen die rechts Seite des Transporters. Durch die Kollision schleuderte der Bulli in die Einmündung der Straße Auf dem Busche und prallte rückwärts gegen die Front eines dort wartenden Mercedes-Kombi. Der Bulli-Fahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Salzkotten und Paderborn gebracht werden. Die anderen Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell