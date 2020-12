Polizei Paderborn

POL-PB: Elektronik und Innenausstattung aus BMW gestohlen

PaderbornPaderborn (ots)

(CK) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (27.-28.12.) machten sich bislang unbekannte Täter an einem in der Bernhard-Köthenbürger-Straße abgestellten weißen BMW zu schaffen und bauten nach Einschlagen der Seitenscheibe das Lenkrad, die Cockpit-Armaturen und das Schaltelement des Fahrzeugs aus.

Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem PKW-Aufbruch machen? Wer hat in der Nacht zu Montag am Tatort oder in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sonst Angaben machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

