Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung Tierbesitzer - Warnung vor Giftködern

BürenBüren (ots)

(md) Am vergangenen Montag (21.12.) sind in Büren mutmaßliche Giftköder gefunden worden. Eine Zeugin meldete sich gegen 10:35 Uhr bei der Polizei. Sie hatte neben einer Haustür im Bereich der Südmauer Hunde- und Katzenfutter gefunden. Dieses war mit weißem Pulver, offensichtlich feuchten, zerbröselten Tabletten, vermischt.

In der Vergangenheit sind schon einmal Giftköder an der Südmauer gefunden worden. Glücklicherweise kam in beiden Fällen kein Tier zu Schaden, weil die Köder rechtzeitig entdeckt wurden.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht für den aktuellen Fall Zeugen, die im relevanten Zeitraum im Bereich der Südmauer verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Aus gegebenen Anlass bittet die Polizei Tierbesitzer, besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein! Lassen Sie Ihre Tiere insbesondere an der Straße Südmauer nicht unbeobachtet! Rufen Sie uns an, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen!

