Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Festnahme/ Nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

KleveKleve (ots)

Ein Ehepaar wurde am Montag (07. Dezember 2020) gegen 18.00 Uhr bei einem Ladendiebstahl erwischt. Die Beiden versuchten mittels präparierter Taschen aus einem Supermarkt am EOC diverse Waren zu entwenden. Dazu füllten der 35 Jahre alte Mann und seine 28 Jahre alte Ehefrau ihre Taschen mit verschiedenen Produkten und bezahlten an der Kasse lediglich eine Tüte Chips. Beobachtet wurde das Ehepaar bei ihrem Beutezug vom Ladendetektiv. Die hinzugerufenen Polizisten stellten dann noch fest, dass der 35-jährige Mann aus Lettland ein Taschenmesser in der Hosentasche hatte. Seine 28 Jahre alte Frau und er sind polizeilich gesehen kein unbeschriebenes Blatt. Gegen Beide bestand schon ein Haftbefehl aufgrund vorangegangener Diebstähle im Kreis Wesel. Ein Richter entschied jetzt, dass beide erstmal nicht mehr zusammen "einkaufen" gehen dürfen und ordnete die Untersuchungshaft an. (as)

