Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Verkehrsunfall/ Mutter und Tochter schwer verletzt

StraelenStraelen (ots)

Am Dienstag (08. Dezember 2020) gegen 16.10 Uhr kam es auf der Venloer Straße in Höhe des Quellenweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus Straelen fuhr in ihrem Opel Corsa die Venloer Straße aus Richtung Straelen kommend entlang, als ich nach links in den Quellenweg abbog. Beim Abbiegen kollidiert die 25-Jährige, die zusammen mit ihrer 4 Jahre alten Tochter im Auto saß, mit dem entgegenkommenden Auto eines 39-jährigen Straeleners. Sowohl Mutter als auch Tochter wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (as)

