Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim, Weisenheim am Sand) - Verkehrsunfälle mit Wild

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 17.03.2021 04:00 bis 06:00 Uhr kam es im Bereich Freinsheim und Weisenheim am Sand gleich zu zwei Wildunfällen. Zuerst wurde kurz nach dem Ortsausgang Weisenheim am Sand, in Fahrtrichtung Lambsheim, ein Reh von einem VW Tiguan erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Gegen 06:00 Uhr kam es dann auf der L 522 zwischen Freinsheim und Weisenheim am Sand, zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Reh. An dem Citroen entstand ein Sachschaden von 1200 Euro. Beide Rehe erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell