Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junger Mann randaliert in Obdachlosenunterkunft

Minden (ots)

In einer Obdachlosenunterkunft in Minden hat am Donnerstag ein 20-jähriger Mann derart randaliert, dass die Polizei einschreiten musste. Der Mann hatte zur Mittagszeit einen Sozialarbeiter mit einem Holzstück gegen den Kopf geschlagen. Als der Angreifer in der Folge wutentbrannt das Gebäude verließ, beschädigte er noch den Außenspiegel eines dort abgestellten Autos. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum.

Am Nachmittag kehrte der 20-Jährige zurück und attackierte einen 43-Jahre alten Mann mit mehreren Faustschlägen. Zudem schlug er derart gegen eine Bürotür, dass deren Glasscheibe zu Bruch ging. Die Polizei konnte den Randalierer schließlich im Rahmen einer Fahndung in der Innenstadt antreffen und zur Rede stellen. Auf den 20-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu.

