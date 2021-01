Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgängerin (69) nach Unfall verstorben

Bad Oeynhausen (ots)

Die bei einem Verkehrsunfall am Dienstag lebensgefährlich verletzte Fußgängerin (69) ist verstorben.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Frau gegen 14.45 Uhr die Fahrbahn der Schützenstraße überqueren wollen, als es in der Tempo-30-Zone kurz hinter der Einmündung der Lessingstraße zum folgenschweren Kontakt mit einem Toyota kam. Dessen Fahrerin (41) aus Bad Oeynhausen war von dieser kommend, langsam in die Schützenstraße eingefahren, als sich die 69-Jährige aus Lohne (Oldenburg) auf der Fahrbahn befunden hatte. Dabei kam es zu einem offenbar leichteren Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Passantin, wodurch diese unglücklich zu Fall kam. Ein Rettungshubschrauber hatte die Frau ins Johannes-Wesling-Klinikum geflogen, wo sie am Donnerstag ihren Verletzungen erlag.

