Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall in Holzhausen: Radfahrerin verletzt

Porta Westfalica (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei gleichaltrigen Frauen aus Porta Westfalica ist es am Mittwochmittag in Holzhausen gekommen.

Dazu befuhr eine 71-jährige Frau in einem Mercedes gegen 12.35 Uhr die Bruchmühlenstraße und wollte an der Einmündung zur Vlothoer Straße nach rechts in diese einbiegen. Zeitgleich befand sich eine ebenfalls 71-jährige Radfahrerin in Fahrtrichtung Costedter Straße auf der Fahrbahn, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Dabei stürzte die Radlerin zu Boden und zog sich offenbar leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung brachten Rettungskräfte sie ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden.

