Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Friesenheimer Insel: Lkw beschädigt Pkw und flüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte am Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer einen Pkw derart, dass dieser abgeschleppt werden musste. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Um 8 Uhr kam es in der Diffenestraße zum Unfallgeschehen, bei dem mehr als 5.000 Euro Sachschaden am geparkten Volvo entstand. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell